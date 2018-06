Barry Atsma: ’Confrontatie met monsters van scheiding’

Al ging het er bij hem lang niet zo meedogenloos aan toe als in de serie die draait om echtscheidingsadvocaten in Londen, ook dat proces verliep niet alleen in pais en vree. „Tijdens het lezen van de scripts moest ik soms wat gegeneerd lachen: dit heb ik precies zo meegemaakt! Hoe weet ze dat allemaal? Ik werd geconfronteerd met de monsters die naar boven komen tijdens een scheiding. Zoals het monster van denken dat je gelijk hebt. Het monster van de angst om alles kwijt te raken wat je had waardoor je onnodig bijna oorlog gaat voeren met je ex. Dat hoeft helemaal niet: je moet je leren uiten. Zeg: ik voel me heel erg gekwetst, verlaten of angstig. Dan heb je een gesprek. Als je je daar niet bewust van bent, ga je vechten als een soldaat.”

The Split gaat vanavond van start op BBC First, met Nederlandse ondertiteling. Atsma vertolkt hierin de snelle avocaat Christie Carmichael, die werkt met hoofdpersoon Hannah Stern nadat zij net het familiebedrijf heeft verruild voor de grote concurrent. De ogenschijnlijk gladde Christie is haar nieuwe collega, al blijken ze een geschiedenis te hebben. Atsma herkent ook het thema ’vallen voor een oude vlam’. Ook in zijn hoofd had een jeugdliefde jarenlang ‘mythische proporties’ aangenomen, vertelt hij vandaag in De Telegraaf.