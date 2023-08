Halle Berry moet 8000 dollar per maand aan ex betalen

De scheidingsprocedure heeft jarenlang geduurd vanwege onenigheid over de voogdij en het bedrag aan alimentatie dat Berry aan haar voormalig echtgenoot moet voldoen. Onlangs pas, volgens TMZ ergens eind deze maand, zouden de twee het hier uiteindelijk toch over eens zijn geworden.

Zo zal de Oscarwinnares haar zoon wekelijks van maandag tot woensdag bij zich mogen nemen, en krijgt de Franse acteur Maceo van woensdag tot en met vrijdag. In de weekenden wisselen ze elkaar af.

Berry was in de jaren negentig getrouwd met honkballer David Justice, van 2001 tot 2005 met zanger Eric Benét en van 2013 tot 2016 met acteur Olivier Martinez. De actrice is ook moeder van de 9-jarige Nahla, maar met de vader van het meisje, de Canadees Gabriel Aubry, trouwde ze niet.