Orlando Bloom naakt zien? Dat kan!

In de voorstelling is Bloom naast rechercheur ook nog in te huren als huurmoordenaar en raakt hij verwikkeld in een complot om een rijke matriarch te vermoorden. In een video, die in het bezit is van The Sun, is te zien hoe hij naakt over het podium loopt. Het lijkt erop dat alleen zijn kont zichtbaar is voor het publiek, maar dat mag de pret niet drukken. Zijn geslachtsdeel toonde hij al eens toen hij aan het peddelen was met Katy Perry.

Katy ging afgelopen vrijdag al naar haar vriend in Londen kijken. Wie Orlando naakt wil zien, heeft nog tot en met augustus de kans.

