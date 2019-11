Youp van ’t Hek werd onwel door ’klein medisch dingetje’

Van ’t Hek werd begin van deze maand met spoed opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij instortte tijdens een show. „Bij anderen gebeurt zoiets gewoon in de achtertuin”, laat hij doorschemeren over wat er nou precies gebeurde. Maar de echte reden voor zijn opname wilde hij niet onthullen. „Het is schrikken als je voor een volle zaal staat en je voelt opeens de energie uit je lijf weglopen. Maar nu gaat het weer goed.”

Mensen blijven bezorgd over zijn gezondheid, want ook in 2015 stortte hij in tijdens optredens. Toen moest Van ’t Hek een zware hartoperatie ondergaan. Aankomende week staat Youp opnieuw vier keer op het podium in Rotterdam.