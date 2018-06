Rapper Josylvio slaat biergooier in Staphorst

De jongen komt enigszins vertwijfeld naar voren lopen als Josylvio hem uitnodigt op het podium. Uiteindelijk klimt hij toch omhoog terwijl Moeman hem ondertussen een paar rake klappen op zijn hoofd geeft. Josylvio trekt hem vervolgens hard aan zijn shirt en roept in de microfoon: „Zien jullie deze m*therf*cker?”

De beveiliging besluit in te grijpen en Moeman en Josylvio worden onder luid gejoel van het podium gehaald. Josylvio krijgt nog een biertje over zich heen gegooid en is daardoor zo boos dat hij met zijn hand keihard op de dj booth slaat. Als hij vervolgens het podium verlaten heeft, slaat iemand zijn pet van zijn hoofd, waarna opnieuw een handgemeen ontstaat.