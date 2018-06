Veel steun voor vegetarisch eten op Milkshake

Verbaan reageerde op Twitter op kritiek van een VVD-lid van de stadsdeelcommissie centrum die klaagde dat het besluit van Milkshake de „individuele keuzevrijheid” in de hoofdstad aantast. „Ik wil niet geforceerd vegetarisch eten door de organisatie”, stelt hij. Verbaan vindt dat onzin. „Als zij een festival zonder vlees willen geven kan dat toch? Je hoeft er niet heen. En hoe erg is een dag zonder vlees nou helemaal?”

Ook Janine Abbring drijft de spot met de klagers. „Wat een schande, dit kunnen we toch niet laten gebeuren met zijn allen in dit land mensen?! Zijn er vrijwilligers bereid stukjes spek en slavinken over het festivalhek te mikken voor deze jongen?!” schrijft ze. Arjen Lubach sluit zich hierbij aan. „Waren er maar wat meer plekken voor hetero’s en vleeseters in de wereld hè? Je zou bijna stiekem naar een gay-festival gaan en even vijf uurtjes geen dode dieren in je mond stoppen. Maar ja, dat gaat wel heel ver.”

Publieksenquêtes

Tijdens de zevende editie van Milkshake op zaterdag 28 en zondag 29 juli is geen vlees meer te koop. „We verbazen ons echt over sommige heftige reacties”, stelt organisatrice Marieke Samallo. „We hebben ook niet het ei van Columbus uitgevonden: het Digital Festival in Amsterdam serveert al drie jaar geen vlees meer. Ook wij nemen nu onze verantwoordelijkheid.”

Milkshake is een festival dat staat voor inclusiviteit, liefde en een betere wereld, bepleit Samallo. „We hebben publieksenquêtes gedaan waaruit bleek dat de grote meerderheid van de bezoekers dit toejuicht. Je moet eens uitrekenen hoeveel liter water het maken van een hamburger kost. En het aantal foodtrucks op het festival waar we vlees verkochten was sowieso al zeer beperkt.”

Ook de toiletten worden duurzamer op het festival. In samenwerking met Ecotoilet en Waternet wordt fosfaat uit de ontlasting, die in de Dixies wordt opgevangen, gehaald. Voor aggregaten wordt gebruik gemaakt van biodiesel en speciaal voor het festival wordt met Slimstroomplan een Smart Power Plan ontwikkeld dat moet resulteren in minimaal elektriciteitsgebruik.