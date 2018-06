Kiefer Sutherland steunt Engelse ploeg op WK

Ⓒ Grant Pollard/Invision/AP

Kiefer Sutherland kijkt uit naar het WK voetbal en hoopt vooral op goede prestaties van Engeland. De zoon van de Canadese filmster Donald Sutherland werd in Londen geboren, groeide op in Canada maar verbleef door zijn werk later vooral in de Verenigde Staten. Bij het vorige WK was de voetbalfan in reclamespotjes te zien als fan van de Amerikaanse ploeg. Maar Team USA ontbreekt in Rusland, net als Canada trouwens. Dus heeft Sutherland nu de Engelse ploeg als land om voor te supporteren.