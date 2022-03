Kim Kardashian slaat terug naar Ye: verdraai de waarheid niet

Ye postte een foto van de rugzak van hun oudste dochter North (8), waarop drie speldjes te zien zijn met afbeeldingen van hemzelf, Kim en een alien. „Dit zat op mijn dochters rugzak toen ik haar afgelopen week ’mocht’ zien. Dit is waarom ik zo hard vecht voor mijn familie om hen te beschermen tegen elke prijs. Dat doe ik als de priester van mijn huis. Maak je geen zorgen North, God leeft nog steeds.”

Volgens Kim steekt de waarheid heel anders in elkaar, zo liet ze weten in haar reactie. „Hou op met het verdraaien van de waarheid. Je was net nog hier om de kinderen op te halen en naar school te brengen.”

Volgers van zowel Kim als Ye vinden het een slechte zaak dat de rapper hun privéleven keer op keer openbaart. Zo meldde hij waar zijn kinderen naar school gaan en dat hij het niet eens is met de keuze voor de desbetreffende school, omdat die niet gelovig genoeg zou zijn. „Kanye, je zegt dat je je familie wil beschermen maar vervolgens gooi je de school van je kinderen online. Weet je wel hoe gevaarlijk dat is, als iedereen weet waar ze dagelijks verblijven? Doe dit niet, man”, schrijft een fan. Een ander zegt: „Het wordt met de dag erger. Denk aan je kinderen en praat privé over dit soort zaken. Je maakt niet alleen het leven van Kim en de kids kapot maar zelf houd je hier ook niets aan over als je zo doorgaat. Op een gegeven moment vraagt Kim een straatverbod tegen je aan en zie je je kinderen alleen nog maar onder toezicht. Stop hiermee.”