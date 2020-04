Nick Schilder dankbaarder voor succes door coronacrisis

„Het lijkt nu zo onwerkelijk. Vandaag precies een jaar geleden stonden we voor de eerste keer in de Ziggo Dome. Het gekke is dat deze huidige periode er wel voor zorgt, dat je nóg dankbaarder bent dat je dit soort magische ervaringen hebt mogen beleven”, schrijft Nick op Instagram.

Hij voegt daaraan toe: „En dat niets, maar dan ook niets vanzelfsprekend is. Hopelijk kunnen we ooit weer op deze zelfde onbezorgde manier het leven vieren, meezingen, dansen en opgaan in de muziek en het moment.”