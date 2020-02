Waarom Jennifer Aniston toetje deelt met ex in aanloop naar Oscars

Het is niemand minder dan haar ex John Mayer met wie ze besluit haar toetje te delen. De twee hadden van 2008 tot 2009 een relatie, nadat ze elkaar ontmoetten op een Oscarfeestje van dat jaar. Hij en Andy Cohen, talkshowpresentator van Bravo komen aan het tafeltje zitten bij Jennifer Aniston en haar goede vriendin Amanda Anka, co-producer van haar AppleTV+-serie The Morning Show.

Maar denk niet dat dit nu een romantisch dessert was, vertelt een insider aan Page Six. „Ze zijn goede vrienden, ze aten gewoon samen een toetje.” Ook zou het viertal plannen hebben gemaakt voor het verjaardagsfeestje van Jennifer, die dinsdag haar 51e verjaardag viert. Ze verlieten het hotel dan ook niet gezamenlijk.

Singer-songwriter John Mayer datete van 2008 tot 2009 met Jennifer Aniston Ⓒ Hollandse Hoogte

Andere beroemde bezoekers van de bar waren onder meer Amber Heard, Monica Lewinsky en Martha Stewart.

Anistons doen en laten zal ook bij de Oscars weer nauwlettend in de gaten worden gehouden, zeker als ze zich met een van haar exen in het openbaar vertoont. Ze deed immers zelf de liefdesgeruchten weer oplaaien over haar en voormalig echtgenoot Brad Pitt, sinds hun opvallend hartstochtelijk begroeting bij de SAG Awards half januari. Vrienden leken hun hernieuwde samenzijn te bevestigen.