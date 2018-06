Gaat Lily-Rose Depp naar bed met haar vader?

Volgens HLN is Lily-Rose Depp door een Frans productiehuis benaderd voor een film of miniserie over het leven van haar moeder Vanessa. En wie kan haar nou beter vertolken dan haar bloedeigen dochter. Lily-Rose kreeg ten slotte de looks van haar moeder mee, maar het talent van haar vader Johnny Depp. Bovendien zou het promotioneel gezien de kers op de taart zijn als de jonge Depp ’ja’ zegt op dit voorstel.

Toch weet Lily-Rose nog niet zeker of ze de jonge versie van haar moeder wil spelen. Dit betekent namelijk ook dat de gelukkig jaren van Vanessa en Johnny Depp na moet spelen, inclusief de liefdesscènes. En juist dat vindt de jonge actrice toch wel erg kinky. Haar moeder deelt die mening en vindt het een vreemd idee. Het is dus nog maar afwachten of producenten het voor elkaar krijgen Lily-Rose Depp te strikken.