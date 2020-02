Welke ster liet haar assistent dit smerige klusje doen?

In een interview met het exclusieve Soho House dat in een nieuwsbrief is verstuurd naar leden van de club, vertelt een PA over de werkzaamheden die hij moest doen. Hoewel hij duidelijk maakt dat het om een zeer grote beroemdheid gaat, wil hij geen naam noemen.

„Ik moest met mijn hand de anaalklieren van drie honden onderzoeken en reinigen”, vertelt de PA. „Je brengt 24 uur per dag met die mensen door. Je bent hun moeder, vader, partner, beste vriend en vertrouweling. Je vindt het geschreeuw of de gekke werkzaamheden niet erg, omdat je weet dat ze niet zonder je kunnen”, legt hij uit. Om daar vervolgens aan toe te voegen: „En dan verzilver je hun cheque.”

Al snel werd er volop gespeculeerd over welke celebrity het gaat. De naam die het meest wordt genoemd is die van Madonna. De superster is al jaren vaste klant van Soho House. Andere beroemdheden die genoemd worden zijn Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, Angelina Jolie en Kate Winslet. „De meeste mensen denken dat het om Madonna gaat. Zelfs voor 90.000 pond per jaar, zou ik mijn hand niet in de anus van een hond steken”, reageert een van de clubleden op het interview.