Liverpool gaat Oekraïne vieren tijdens Eurovisie Songfestival

Sterren

Mila Kunis: ’Ik loog over mijn leeftijd tijdens audities That 70’s Show’

Mila Kunis heeft voordat ze de rol van Jackie Burkhart kreeg in That ’70s Show gelogen over haar leeftijd. Het gerucht dat de 39-jarige actrice over haar leeftijd loog om de rol te krijgen ging al jaren, maar Kunis bevestigt het nu zelf aan Vanity Fair.