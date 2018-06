Lily Allen is zichzelf kwijtgeraakt

„Ik was veel te zwaar en moest echt op dieet. Ik at niet en ik sliep niet”, vertelt Lily aan Bang Showbiz. „Ik heb altijd grip op mijn imago gehad, maar toen was ik gewoon een moeder op slippers in een badjas. Ik heb een team ingehuurd om mijn haar weer in model te krijgen, mijn nagels te doen en mijn make-up te verzorgen. Helemaal zoals dat ’hoort’ als popster. Ik voelde me als Alice in Wonderland.”

„Wie ben ik? Wat is dit allemaal? Wat voor muziek is dit? En waarom ben ik niet bij mijn kinderen? Waar is de vodka? Allemaal vragen die door mijn hoofd gingen. Ik raakte mezelf kwijt en vond mezelf een slechte moeder en slecht in mijn werk. Ik werd op een gegeven moment met een enorme kater wakker in een toerbus en ik had mijn man belazerd. Het enige dat ik wilde was weer bij mijn kinderen zijn.”

„Mijn huwelijk was kapot, ik raakte mijn huis kwijt én mijn verstand. Ik zat volledig aan de grond en kon niet meer dieper zinken. Ik was zo eenzaam. Ik was al mijn vrienden kwijtgeraakt en kon met niemand meer praten. Ik stond er alleen voor.”