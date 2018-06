Lena Headey wil stigma op depressie doorbreken

„Er zijn altijd onderwerpen die stoer zijn om te bespreken, net als dat er onderwerpen zijn waar veel mensen het liever niet over hebben”, vertelt Headey tijdens Running Wild with Bear Grylls. „Maar als je zelf niets deelt en geen actie onderneemt, kom je in een isolement terecht. Dat is slecht voor iedereen. Hoe oncomfortabel iets ook voelt, je moet het wel onder ogen komen en bespreekbaar maken.”

„Ik was op een gegeven moment op controle bij de huisarts, toen ik uit het niets in tranen uitbarstte. Ze zei me dat ik een postnatale depressie had. Ik begreep er niets van en wist niet eens wat dat was. Ik heb vervolgens hulp gezocht en met behulp van hem, heb ik mijn leven weer op de rit gekregen. Tijdens mijn eerste jaar Game of Thrones had ik het echt heel zwaar, omdat ik vooral bezig was met ontdekken wat het betekent om een moeder te zijn. Het was een hele rare tijd.”