Harry en William verdelen erfenis Diana over eigen stichtingen

Uit financiële documenten die de Britse pers te pakken kreeg, blijkt dat William en Harry in december een overeenkomst hebben ondertekend waarin ze het geld dat binnenkomt bij The Diana, Princess of Wales Memorial Fund voortaan zouden verdelen over hun eigen stichtingen.

Het herdenkingsfonds van Diana kwam in 2013 onder controle te staan van The Royal Foundation, de stichting die werd gedragen door de Cambridges en de Sussexes. In juni 2019 kozen Harry en Meghan er echter voor om zich daarvan los te scheuren en hun eigen stichting op te richten.

The Royal Foundation werd toen opgesplitst in The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge en The Sussex Royal Foundation. Die laatste organisatie moesten Harry en Meghan laten varen omdat ze niet langer de titel royal mochten gebruiken. Tegenwoordig hebben zij de stichting Archewell, vernoemd naar hun zoontje Archie.

The Diana, Princess of Wales Memorial Fund zamelt niet langer actief geld in, maar kan wel regelmatig rekenen op donaties en giften uit erfenissen.