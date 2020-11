Barry Atsma trots op ’zijn vosje’ Noortje Herlaar

„Oooo, wat ben ik trots op mijn vosje. Jesus christ, wat heeft ze het goed gedaan! Ze was natuurlijk hartstikke zwanger in de tijd dat ze dit aan het opnemen was. Maar ze heeft zich er doorheen geknokt en zelfs nog even een split eruit gegooid, zeer tot mijn ontsteltenis, daar schrok ik wel even van, haha. Maarre, jeetje, wat ben ik trots op mijn vosje. Dat wilde ik alleen even zeggen. Go vos! Go vos!”, aldus Barry in een video die hij deelt op Twitter.

Het tweede seizoen van The Masked Singer werd gewonnen door Jan Dulles, die het pak van Neptunus droeg. Noortje werd tweede.