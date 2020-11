Duncan ontvangt platina plaat van Ilse DeLange

Ilse DeLange wandelde maandagavond plots binnen bij Beau, waar Duncan te gast was. „Ik heb een hele mooie verrassing voor Duncan. Je album, en ik zeg ’album’, want daarom heb je het denk ik helemaal niet aan voelen komen... We zijn natuurlijk allemaal met singles bezig en je album is pas sinds vrijdag uit, maar hij is al platina! Ik ben super trots dat ik hem aan jou mag geven.” Duncan is duidelijk sprakeloos. „Jeetje! Dit vind ik heel leuk. Niet normaal!”, roept hij blij.

Laurence brak vorig jaar door met het nummer Arcade, waarmee hij het Eurovisie Songfestival won.