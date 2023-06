Is dit model (22) de nieuwe zomerliefde van Leonardo DiCaprio (48)?

Samen stapten ze aan boord van zijn jacht dat afgelopen weekend lag aangemeerd in een van de havens van Ibiza, zo meldt de Amerikaanse site TMZ. Meghan zou de nacht hebben doorgebracht op het schip: de volgende dag werd ze er weer gezien in een andere outfit. Leonardo heeft inmiddels een balboekje vol modellen aan wie hij werd gelinkt, dus of deze schoonheid nu zijn zomerliefde is? De geruchtenmachine draait in ieder geval weer op volle toeren.

De acteur leek in april op het festival Coachella nog warm te lopen voor Irina Shayk, de ex van Cristiano Ronaldo en Bradley Cooper. Maar door haar leeftijd, 37, viel zij eigenlijk buiten de boot ten opzichte van zijn ’reguliere’ types. Hij werd onlangs ook gelinkt aan model Rose Bertram (28) – die twee kinderen heeft met Gregory vander Wiel – , de 23-jarige Victoria Lamas, Eden Polani (19) en Gigi Hadid (27).

Tekst gaat verder onder de foto.

De acteur is dol op jongere vrouwen. Ⓒ Getty Images

Eerder had de Hollywood-hartenbreker een langere relatie met supermodel Gisele Bünchen en tot vorige zomer was de 22 jaar jongere Camila Morrone in de race als degene die zich de eerste ’mrs. DiCaprio’ mocht noemen. Maar die liefde doofde na vijf jaar. En zo rommelt Leo op romantisch gebied lekker door!