Vurig vermaak: series die de temperaturen nóg verder doen stijgen

Premium TV

Vooroordelen Spakenburg overboord in realityserie: ’Homo’s met open armen ontvangen’

SBS6 zet een nieuwe gemeenschap in de schijnwerpers: Spakenburg. In het dorp wordt momenteel flink gefilmd voor de realityserie Boeren, bijbels en beauties, waarvan het eerste resultaat vanavond is te zien. Bloemist Dirk-Geert Korlaar is een van de geportretteerden. „Toen ik Urk! op tv zag, zei ik: ...