Recensie ’Koloniekind’: Fijne jeugd tussen criminelen

— Wat: autobiografische non-fictie — Wie: Mariëtte Meester — Uitgever: De arbeiderspers

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Mariëtte Meester groeide op in, wat volgens haar moeder, het veiligste dorp van Nederland was: Veenhuizen. Haar vader was leraar en hoofd der school in het Drentse gevangenisdorp en werd ’meester Meester’ genoemd. Dat de kleine Mariëtte met de ’boevenbus’ naar school werd gebracht, was voor haar heel normaal. Al moest ze wel even wennen aan de gedetineerden die hun ramen lapten, moestuin onderhielden en klusjes in huis kwamen doen.