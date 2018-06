Ian McKellen: ’Homo’s bestaan niet in Hollywood’

In een interview met Time Out wordt McKellen gevraagd naar zijn mening over dat de jonge Perkamentus niet expliciet als homo neer wordt gezet in het vervolg van Fantastic Beasts and Where to Find Them. „Oh, is dat zo? Dat is jammer. Maar ach, ze zijn er Hollywood ook pas net achter dat er niet alleen maar blanke mensen bestaan. Hollywood behandelt vrouwen op alle mogelijke manieren slecht en homo’s bestaan simpelweg niet.”

Wel stelt hij dat de film Gods and Monsters uit 1998 ervoor heeft gezorgd dat er een klimaat is ontstaan, waarin er meer acceptatie ontstond. „Toen kreeg Hollywood eindelijk door dat er wél homo’s zijn. Opmerkelijk want half Hollywood is homo. Mijn geaardheid heeft me 25 jaar geleden zelfs nog een rol gekost. Gelukkig is dat nu niet meer het geval. Als ik met jonge acteurs praat over gelijke rechten voor homo’s, begrijpen ze daar niets van. Het maakt tegenwoordig niet meer uit.”