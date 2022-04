Freek Rikkerink loopt marathon van Rotterdam in 3 uur uit

„Helemaal doormidden, maar wat een ervaring: m’n eerste keer marathon gefinisht in 03:03:25 in Rotterdam”, schrijft hij bij een aantal foto’s en video’s. Daarop is te zien hoe hij door Rotterdam rent en gefeliciteerd wordt door zijn vriendin Suzan. „Vanaf 38 km gesloopt door de man met de hamer maar door Suus, m’n familie & vrienden en het publiek over de finish geschreeuwd.”

In de reacties krijgt de zanger een hoop felicitaties. „Dit is echt heel netjes hoor. Knap gedaan!”, schrijft Arie Boomsma. Ook Kraantje Pappie is trots op zijn The Streamers-collega: „Dat verdient een lekkere marathongzoen!”