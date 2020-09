Sonja Bakker reageert op kritiek gewichtsverlies

„Inderdaad, ik ben afgelopen maanden een paar kilo afgevallen. Mijn vader (en beste vriend) is twee maanden geleden overleden”, schrijft de 45-jarige Sonja. „Door al het verdriet wat een plekje moet krijgen, ben ik juist gaan wandelen met mijn hond en familie in de natuur. En inderdaad, geen trek in eten en tranen met tuiten.”

Sonja’s vader overleed in juli op 76-jarige leeftijd aan darmkanker.