Meghan belt met parlementslid om te bedanken voor steun

Lynch deelde de brief, waarin de vrouwen beloven de middelen die ze tot hun beschikking hebben te gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwetsende verhalen stoppen, dinsdag op sociale media. Ze vertelt aan ITV News dat ze woensdag door Buckingham Palace werd benaderd.

„Ik kreeg een belletje. Het was Buckingham Palace met de vraag of ik beschikbaar was om de hertogin van Sussex te woord te staan”, aldus Lynch. „Ze belde om mij en de andere vrouwelijke parlementsleden te bedanken omdat we met de brief zeiden ’wij als vrouwen in openbare ambten begrijpen absoluut wat ze doormaakt’.”

Holly Lynch had de hertogin een open brief geschreven om haar te steunen in de strijd tegen de Britse tabloids Ⓒ Hollandse Hoogte

Pesten

Volgens Lynch was Meghan blij met de brief. De hertogin zei dat ze, net als Lynch, ook een ’nieuwe’ moeder is. Zodoende bespraken ze de uitdagingen om in de publieke belangstelling te staat en kinderen te hebben.

Harry en Meghan openden recent de aanval tegen de Britse tabloids. Tegen verschillende kranten zijn juridische stappen ondernomen. Prins Harry sprak onder meer over een campagne „om valse en opzettelijk denigrerende verhalen” over hen te verspreiden. Hij noemde het „pesten” en vreesde dat „de geschiedenis zich herhaalt”, een verwijzing naar het overlijden van zijn moeder, prinses Diana. Ook zij werd belaagd door de pers.