Opnieuw ophef om 13 Reasons Why

Hoewel de belofte is nagekomen dat de zelfmoordscène uit seizoen 1 niet herhaald wordt, hebben de makers een nieuwe scène bedacht waarmee kijkers gechoqueerd achter blijven. De Amerikaanse belangengroep Parents Television Council (PTC) eist zelfs dat Netflix de serie offline haalt.

Depressief

„De inhoud en onderwerpen zijn nóg erger dan verwacht. Het is een tikkende tijdbom voor kinderen en tieners die de serie kijken. We hadden liever gezien dat het nu zou gaan om dertien redenen voor hoop en verlossing, maar in plaats van kijkers moed in te spreken, geeft 13 Reasons Why alleen maar meer redenen tot moedeloosheid.”

PTC programmadirecteur Melissa Henson: „Als je naar de serie kijkt terwijl je depressief bent, voel je je afloop zeker niet beter. Als je nog geen last had van depressieve gevoelens, dan zorgt de serie daar wel voor. We vragen ouders en scholen om de komende tijd extra alert te zijn.”

Spoiler

In de laatste aflevering is te zien hoe een van de scholieren op gruwelijke wijze met een dweil wordt verkracht nadat hij stevig in elkaar is geslagen. Het slachtoffer wil hierna wraak nemen op de daders door hen op het schoolbal neer te schieten.

