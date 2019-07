Terwijl een schoolkoor met een socialistisch lied de communistische partij toezingt, wordt bij het Oost-Duitse Pößneck een vluchteling door de grenspolitie neergeschoten. Het incident is de druppel voor de families Strelzyk en Wetzel. Ze zijn het verstikkende DDR-regime beu en willen met een zelfgemaakte heteluchtballon naar West-Duitsland vluchten. Maar door ontwerpfouten en technische mankementen stranden ze, op slechts driehonderd meter van de grens. Wanneer ze besluiten een tweede poging te wagen, krijgt de Stasi lucht van het plan.

Met John Hurt in de hoofdrol verfilmde Disney dit waargebeurde verhaal al eerder met Night crossing (1982). Herbigs bewerking van deze hachelijke onderneming is echter een stuk realistischer, dramatischer en spannender. De filmmaker mocht het tweeduizend pagina’s tellende Stasi-dossier over de ‘ballonzaak’ inzien en destilleerde daar een meeslepend kat-en-muisspel uit.

Met met alerte grenswachten, spionerende overburen en plichtsgetrouwe kleuterjuffen is niemand te vertrouwen. En dus naaien de Strelzyks en Wetzels beneden in hun kelder in het diepste geheim koortsachtig een nieuwe ballon van tafzijde. Een doorwrocht pamflet over de Oost-Duitse vluchtelingenproblematiek van toen, is Herbigs film zodoende niet geworden. Maar een enerverend, historisch avontuur is Ballon zeker.