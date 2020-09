Producent Ellen DeGeneres geeft toe: het waren moeilijke maanden

„Ach kijk toch eens wie daar is. Het is Andy Lassner. Ja, ik ben het echt en ik ben terug. Ik ben er een tijdje tussenuit geweest, omdat ik me bezig hield met...nou ja, ’bepaalde dingen’. Waarschijnlijk heb je er hier en daar wel iets over gelezen”, aldus Andy.

„Het waren pittige maanden, maar ik geloof dat als je door zoiets als dit heengaat je het meeste over jezelf kunt leren en zelfs kan groeien. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat alles prima is geweest, want dat is het niet. Maar ik ben altijd eerlijk geweest en nu ben ik terug.”

De show van Ellen DeGeneres lag de afgelopen maanden flink onder vuur, nadat een aantal (ex) medewerkers hun gal spuwden over de werksfeer bij het programma. Werknemers zouden zich onderdrukt hebben gevoeld vanwege racisme, angst en seksueel misbruik op de werkvloer. Ook werd er gezegd dat niemand van het team Ellen in haar ogen mocht aankijken.

DeGeneres heeft via een Zoom meeting haar excuses aangeboden aan haar personeel, voor alles wat er zich wellicht heeft afgespeeld. Ook werd er een aantal hooggeplaatste producers ontslagen.