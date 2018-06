Katherine Langford neemt voorgoed afscheid van Hannah

Langford vertolkt de rol van Hannah Baker die in het eerste seizoen zelfmoord pleegt en via dertien tapes laat weten waarom ze heeft gedaan wat ze heeft gedaan. In het tweede seizoen gaat het om de gevolgen van haar zelfmoord op haar omgeving en wordt haar verhaal vertaald vanuit het perspectief van iedereen om haar heen. Hannah is in dit seizoen dan ook alleen te zien in flashbacks en als imaginaire vriendin van het personage Clay, haar beste vriend.

Wat Katherine betreft is het nu dan ook hoog tijd om 13 Reasons Why achter haar te laten. „Ondanks dat mijn personage in seizoen sterft, was het belangrijk voor het vervolg dat ik er nog was”, vertelt de actrice aan Entertainment Weekly. „De zelfmoordscène in seizoen 1 was het moeilijkst, omdat ik haar toen heb moeten laten gaan. Ik vond het echt een uitdaging dat ik haar in het vervolg opnieuw moest spelen, omdat het niet de echte Hannah was. Ik speelde nu de Hannah zoals anderen haar zagen. Ik had dus al afscheid genomen van Hannah. Seizoen 2 was er vooral zodat ook Clay afscheid van haar kon nemen.”

De serie, gebaseerd op de gelijknamige roman van Jay Asher en mede-geproduceerd door Selena Gomez, werd vorig geroemd en gehaat. Ook dit nieuwe seizoen ligt onder vuur. De Amerikaanse belangengroep Parents Television Council (PTC) eist zelfs dat Netflix de serie offline haalt. Het is dus nog maar de vraag of er überhaupt wel een vervolg kan en mag komen.

Bekijk ook: Opnieuw ophef om 13 Reasons Why