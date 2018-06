Wendy van Dijk brengt Ibiza naar Nederland

„Ik ben dol op Ibiza, het heeft iets magisch”, zei Wendy zondag bij de presentatie van de WENDY-zomercollectie. Ook liet ze weten gek te zijn op het hippiesfeertje, maar het jammer te vinden dat Ibiza steeds duurder wordt. „Ik liep al een tijdje met het idee om ook een soort hippie-, festivalachtige lijn te bedenken, maar dan veel toegankelijker.”

En dat is gelukt. De zomercollectie is tot en met 10 juni te koop bij Kruidvat en is zeer betaalbaar gebleven. „Dat vind ik mooi. Ik kom van de markt, dus dit maakt het een soort van rond.”