Oscars 2021 en 2022 op laatste zondag in februari

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de beroemde filmprijzen, heeft namelijk dinsdag bekendgemaakt dat de Oscaruitreiking in 2022 plaatsvindt op zondag 27 februari, de laatste zondag van de maand. „Vanwege de Olympische Spelen, de Super Bowl en de vakanties houden we in 2021 en 2022 de laatste zondag van februari aan”, zegt de Academy in een statement.

Ook in 2021 worden de belangrijkste filmprijzen ter wereld op de laatste zondag van de maand, die dan op 28 februari valt, uitgereikt. Voor de Oscars van volgend jaar hoeven we minder lang te wachten, die worden namelijk al op 9 februari uitgereikt.