Loopt ’plaszaak’ Paay af… met een sisser?

Dagenlang sprak Nederland over bijna niets anders… Anderhalf jaar geleden kwam een videofilmpje online dat liet zien hoe PATRICIA PAAY zich in de mond liet plassen door haar toenmalige vriendje MAURICE DIX. Vanmiddag dient bij de Amsterdamse rechtbank de zaak tegen GeenStijl, de website die doorlinkte naar de pagina van een Twitteraar die kennelijk over de opname beschikte. Anderhalf uur, slechts, was de link actief. Maar in die korte tijd was het kwaad al geschied.

,,Ik verwacht heel veel van deze zaak’’, vertelt Patricia Paay. ,,Ik vind dat ze schuldig zijn en ik spreek de waarheid, wat wil je nog meer? Ik zal zeker bij de zitting aanwezig zijn met mijn man ROBBERT. Ik doe het niet alleen voor mezelf, ook voor de toekomst van andere mensen in vergelijkbare situaties. Die website moet gewoon gestraft worden, klaar. Ik hoop dat de rechter dat ook vindt.’’

Patricia hoopt van de edelachtbare de kans te krijgen haar zegje te doen: ,,Als de rechter het me vraagt, zal ik uitleggen wat deze zaak met me gedaan heeft. Dat is een hoop.’’

Onmacht

Op basis van zogenaamde ingewijden wisten andere media te melden dat Paay maar liefst vierenhalve ton aan schadevergoeding zou eisen. De kans dat ze dit hele bedrag krijgt is klein, beseft ze. ,,Het is Nederland, we zijn die bedragen niet gewend. Meestal gaat het tot 30.000 euro, meer is er nooit betaald, maar het gaat me niet eens zozeer om het geld, maar zodat mensen beter over de gevolgen nadenken voor ze zoiets online zetten. Dan denk ik aan de kinderen die zichzelf van het leven hebben beroofd nadat zoiets bij hen gebeurde. Ik weet hoe het voelt. Na 51 jaar een prachtige carrière te hebben gehad waarbij ik altijd de regie had, voelde ik hierbij een ongelooflijke onmacht.’’

Onduidelijk is nog altijd hoe dat filmpje, waarvan Paay wist dat het gemaakt werd, op internet terecht gekomen is. Ze zegt: ,,We komen daar maar niet verder mee. Degenen die zijn opgepakt houden hun mond. Ik denk dat ik wel ongeveer weet hoe het gegaan is, maar ik weet ook dat mijn telefoon gekraakt is, klaar.’’

Het hoe en waarom van het maken van het filmpje, doet er volgens Paay niet toe. ,,Ik heb het nooit aan iemand gegeven, ik heb nooit gevraagd aan GeenStijl om het voor mij te verspreiden, en dáár gaat het om. Zij hebben dat gedaan zonder mijn toestemming en ze hebben kunnen weten wat ze ermee zouden aanrichten, en dat is het. De rest doet niet ter zake.’’

Patries houdt wel rekening met kritische noten, tijdens de zitting. ,,De verdediging van GeenStijl zal met allerlei stomme dingen over mij komen. Dat ik naakt in de Playboy heb gestaan en dat soort dingen, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Geen moer. Daarom wil ik er zelf bij zijn in de rechtszaal. Ik wil het allemaal horen.’’

Misschien zal GeenStijl ook de uitspraak van PATTY BRARD aanhalen dat Patricia zelf altijd aan visite haar laatste seksavonturen op haar telefoon liet zien. ,,Patty Brard moet zich er helemaal niet mee bemoeien. Ze is full of shit, dat hebben we allemaal kunnen zien’’, zegt Paay, doelend op Patty’s klysma-experimenten.

Nieuwsgierig

Maar ook een andere paradijsvogel, Oranjegek JOHAN VLEMMIX, beweert dat Paay zelf seksfilmpjes rondstuurde. Met hem ligt ze over een andere kwestie juridisch in de clinch. ,,Ik ben er vandaag ook bij in de rechtszaal in Amsterdam’’, zegt de Eindhovenaar. ,,Ik kom kijken. Ik ben erg nieuwsgierig. Paay stuurt zelf filmpjes rond en ik heb daar bewijzen van, ik heb zelfs WhatsApp-gesprekken van mensen die ermee te maken hebben. Als ze zelf filmpjes naar mensen gaat sturen, moet ze niet liggen mouwen als er een filmpje online komt.’’

Paay ontkent. ,,Natuurlijk heb ik dat niet gedaan’’, zegt ze. ,,Natuurlijk, ja hoor, dat zou heel slim van mij zijn als ik dat zou doen.’’ Maar Vlemmix schiet GeenStijl niet te hulp vanmiddag. ,,Nee, dit is hun zaak, daar ga ik mij op geen enkele manier mee bemoeien. Ze zijn sterk genoeg om het zelf te doen. Ik help alleen mezelf.’’

Vlemmix is er niet van overtuigd dat Paay de zaak tegen GeenStijl makkelijk gaat winnen. ,,Zij denkt dat het een gelopen race is, maar die race voor haar is nog lang niet klaar. Ik weet natuurlijk méér, en die mensen van GeenStijl zijn ook niet helemaal van gisteren, die hebben ook hun mannetjes klaarstaan.’’

Dat heeft Paay net zo. MR. JOHAN LANGELAAR en MR. CHARISSA KOSTER staan haar bij. En zij spaarden gisteren hun stem voor de belangrijke zitting, zij gaven geen gehoor aan een verzoek om commentaar. Paay: ,,Ik neem expres twee advocaten mee van verschillende kantoren. Eén ervan is een vrouw, dat voelt toch weer anders, dus ik voel me sterk en ga ertegenaan.’’ Drie uur is er ingeruimd om alle partijen te horen, een uitspraak volgt vandaag nog niet.

,,Die kan heel lang op zich laten wachten, weken of misschien wel maanden, dat weet ik niet’’, zegt Paay. ,,Ik ga gewoon mijn best doen. Ik ben er, ik ben heel strijdlustig want ik voel me vreselijk aangevallen, en ik zal best wel het een en ander over me heen krijgen, maar erger dan dit kan het toch niet worden. Dat houd ik maar in gedachten.’’