Mick Jagger slaat terug en dist The Beatles

Volgens Mick is er helemaal geen sprake van concurrentie, maar na enig aandringen gaf hij toch serieus antwoord. „De Rolling Stones zijn al meerdere decennia een grote concertband, terwijl de Beatles niet eens een stadiontournee hebben gedaan. Zij gingen al uit elkaar voordat de touring business echt van start ging. Dat is het echte verschil tussen onze bands. De ene heeft het grote geluk dat ze nog steeds in stadions optreden en de andere bestaat niet eens meer.”

De Stones hebben donderdag voor het eerst in acht jaar weer een eigen single uitgebracht. Het nummer heet Living In A Ghost Town. Volgens Jagger past het lied goed bij de tijd waarin we momenteel leven.