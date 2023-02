Britney Spears woedend na geruchten: ’Ik ben een buitengewoon saai persoon’

Deze week werd bekend dat vrienden en familie van Britney Spears zich grote zorgen zouden maken over haar welzijn. Volgens meerdere insiders zou ze ’een groot gevaar voor zichzelf en voor de mensen om haar heen’ zijn. Volgens Britney zelf klopt er echter helemaal niets van deze verhalen. „Ik word er misselijk van dat mensen zeggen dat ik bijna ben gestorven. Genoeg is genoeg!”, deelde ze direct na de eerste speculaties.

Vrijdagavond plaatste ze een nieuw bericht op sociale media in de hoop voor eens en altijd duidelijk te maken dat het goed met haar gaat. „De media schreef deze week dat ik ben gestorven. Dat is niet zo mensen. Ik ben hier, ik leef. Ik ben springlevend”, vertelt ze in een video waarin ze zichzelf streelt met een bontje. „Ik ben hier, ik ben gelukkig en het gaat goed en dat is het.”

Wrede grap

Bij de clip schreef ze bovendien een langere verklaring en stelt ze dat deze geruchten ’erger zijn dan een wrede grap’. „Deze week werd er in de media geschreven dat ik bijna ben overleden. Dat ik een manager en ’doktoren’ heb! Ik heb geen managementteam en zal dat ook nooit meer hebben! Ik heb geen ’doktoren’! Ik gebruik Prozac tegen mijn depressie en dat is het zo'n beetje! Ik ben een buitengewoon saai persoon!”, schrijft ze boos. Het frustreert haar dan ook enorm dat al deze geruchten in het nieuws komen. „Het is erger dan een wrede grap, want mensen geloven dit echt. Al mijn inspanningen om beter te worden met mijn kleine routine van gebed en therapie lijken nergens toe te leiden als mensen dingen kunnen zeggen die ongelooflijk verkeerd zijn!”

Wat haat betreft is het dan ook hoog tijd om het ergens anders over te hebben. „Genoeg drama... Ik hou momenteel van diamanten, jurken en funky mode! Goedemorgen!”, eindigt ze haar bericht. Kort daarna plaatste ze wederom een bericht. „Er is te veel negativiteit en drama... Ik ben vandaag een eenhoorn, omdat ik dat wil zijn. Ik draag vanaf nu alleen nog maar echte diamanten.”