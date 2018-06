Snoop Dogg bevriend met Martha Stewart

„Ze heeft me geleerd een echte chef in de keuken te zijn!”, vertelt Snoop Dogg trots aan Bang Showbiz. „Ze is heel precies met hoe je bijvoorbeeld het eten op een bord presenteert. Ik let daar nooit op, maar zij leert me om dit heel berekenend te doen. Zoals een professional ook zou doen. Ik ben nog aan het leren.”

Snoop wil wel duidelijk maken dat de twee van elkaar leren. „Ik heb haar geleerd hoe ze bacon moet maken! En hoe ze de lekkerste sandwiches met worst moet maken. Ik probeer haar wat hipper te maken, en zij laat mij juist de fijnere en meer luxe dingen in het leven. Zoals Grey Poupon (mosterd)!”

„Onze relatie is zo bijzonder. Mensen zouden nooit verwachten dat wij bevriend zouden kunnen, maar dat is dus fout. Iedereen moet eens stoppen met het beoordelen op uiterlijk!”