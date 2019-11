Jennifer is ’eenzaamste vrouw van Hollywood’

Courteney Cox (l.) is al jarenlang, zowel op de set van Friends als daarbuiten, een van Jeniffer Anistons beste vriendinnen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze had, zeg maar, de beroemdste vrienden die er zijn toen zij met hen in de serie Friends speelde. Maar in het dagelijks leven zit het JENNIFER ANISTON (50), een van de populairste vrouwen ter wereld, niet mee in het opbouwen van vriendschappen en, laat staan, relaties.