Meghan liet bruiloftsgasten huilen

Een anonieme bruiloftsgast vertelt aan The Sun dat Meghan een ontroerend gedicht heeft voorgelezen tijdens het feest in Frogmore Hall. Ze maakte hierin duidelijk hoe blij ze is dat ze Harry ooit heeft ontmoet.

„Meghan stal zonder twijfel de show. Het was het meest bijzondere en onverwachte moment van de hele dag. Ze droeg het gedicht voor zoals alleen een professioneel actrice dat kan”, vertelt de bron. „Het merendeel van de aanwezigen had natte ogen toen ze klaar was.”

„Harry keek zo ontzettend trots en moest ook een traan wegvegen. Ze vertelde over hun eerste date en hoe ze vanaf het eerste moment dat ze hem zag, verliefd op hem werd. Meghan zei dat ze meteen wist dat ze haar ’prins op het witte paard’ had ontmoet en dat ze zich zo vereerd en gelukkig voelt dat ze zo’n mooie en oprechte liefde heeft gevonden.”