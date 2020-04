Akwasi’s Ghanese wortels centraal op ’Sankofa’

Rapper Akwasi. Ⓒ Foto Warner Music

Hij is geboren en getogen in de Amsterdamse Bijlmer, maar Akwasi Owusu Ansah ziet het liefst dat we hem als Ghanese Nederlander omschrijven. Sinds hij meermaals het land waar zijn ouders geboren werden bezocht om er onder meer zijn nieuwe album Sankofa te maken is hij dichter bij zijn ware identiteit dan ooit, vertelt hij.