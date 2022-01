Wapenexpert film Rust klaagt leverancier munitie aan

Alec Baldwin Ⓒ Getty Images

Wapenexpert Hannah Gutierrez-Reed zegt dat ze het fatale ongeluk op de set van de film Rust had kunnen voorkomen als ze op de bewuste dag bij de opnames aanwezig had mogen zijn om acteur Alec Baldwin instructies te geven. Dat blijkt uit rechtbankpapieren in handen van onder meer The Wrap.