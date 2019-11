Eigen realityserie voor De Scheetjes

Hans en Karin vertrokken ruim drie jaar geleden naar Bonaire om daar een minigolfbaan te openen. Hun belevenissen waren in 2018 in het AvroTros-programma Ik Vertek te zien. In het programma De Scheetjes: bouwen op Bonaire krijgt het Caribische avontuur een vervolg bij SBS6. De Scheetjes willen naast hun bestaande minigolfbaan een resort bouwen, geheel in Country & Western-stijl.

De realityserie telt voorlopig zes afleveringen en is begin volgend jaar voor het eerst te zien.

Chateau Meiland won eerder dit jaar de Gouden Televizier-Ring. Het laatste seizoen trok wekelijks meer dan een miljoen kijkers.