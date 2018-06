Rita Ora eert ’goede vriend’ Avicii wederom

„Bedankt dat jullie hebben meegezongen”, zei Rita na afloop van Lonely Together, het laatste nummer dat Avicii uitbracht voor zijn dood. „Het blijft een moeilijk nummer voor me.”

Avicii werd op 20 april dood aangetroffen in zijn hotel in Musqat. De dj, die moeite had met de druk die gepaard ging met zijn internationale succes, maakte zelf een einde aan zijn leven. Hij is 28 jaar geworden.

Rita, naar eigen zeggen een goede vriendin van Avicii, stond ook op Koningsdag stil bij de dood van de dj. Tijdens haar optreden in Breda kreeg ze het publiek een minuut stil.