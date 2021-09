Organisatie Paaspop XS blij: bezoekers zijn uitzinnig

„Het is fantastisch festivalweer en de bezoekers zijn uitzinnig”, zegt festivalbaas Peter Sanders tegen het ANP. „Iedereen is zo blij dat ze eindelijk weer naar een festival kunnen. Mensen maken plezier, drinken een biertje. Het is helemaal top. Dit belooft veel goeds voor dit weekend.”

Normaal gesproken komen naar de reguliere editie van Paaspop, dat doorgaans in april wordt gehouden, zo’n 35.000 bezoekers per dag. Nu zijn dat er slechts 750. Zij moeten bij binnenkomst een vaccinatie- of testbewijs laten zien. Volgens Sanders verloopt dat tot nu toe erg goed. „Er zijn geen lange rijen geweest, het gaat heel rustig. Bezoekers komen niet allemaal tegelijk en bovendien is dit aantal voor ons peanuts”, vertelt hij. Op het speciaal daarvoor aangepaste terrein kunnen bezoekers genieten van optredens van onder meer ACinDC, Baby Blue, Bontgenoot, Disco Slonny en Josylvio.

Dat er bij de Formule 1 in Zandvoort in hetzelfde weekend vele malen meer mensen aanwezig mogen zijn, stuit Sanders tegen de borst. „Het is echt schandalig”, zegt de organisator, die vindt dat er met twee maten gemeten wordt. „Normaal ontvangen wij de helft van het aantal mensen dat nu bij de Formule 1 is. Maar hier zijn er nu maar 750. De regering maakt een knip tussen de Formule 1 en de evenementensector. Voor ons is dat niet te begrijpen.”

Sanders houdt zijn hart vast voor zondag. „Wat gebeurt er als Max Verstappen morgen wint?”, vraagt hij zich af. „Dan gaat iedereen helemaal los. Begrijpelijk, maar dan wordt het nog veel erger dan gisteren en vandaag. Als organisator vind ik ook dat het door moest gaan. Maar dat de evenementensector nog op slot zit, klopt niet.”