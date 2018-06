Khloé Kardashian is advies zat

„Mensen zijn tegenwoordig zo gefocust op het leven van anderen, in plaats van op dat van henzelf”, twitterde Khloé. Later voegde ze daaraan toe: „Mensen leven meer op van de ondergang van anderen dan van hun succes. Helaas.”

Vorige maand doken online enkele filmpjes op waarop te zien is dat Khloé’s vriend Tristan Thompson vreemdgaat. Toen de beelden uitlekten, was Khloé hoogzwanger. Ze beviel twee dagen later van dochter True.

Alhoewel bronnen van onder meer Us Weekly in eerste instantie meldden dat Khloé vastbesloten was de relatie met de vader van haar dochter een tweede kans te geven, lijkt de realityster de laatste week hints te plaatsen dat het over is tussen haar en Tristan. Donderdag had ze het in een Instagram Story over iemand die „genoeg lessen heeft gehad” en dat het tijd is dat ze „begon met nemen”.

Vrijdag plaatste zus Kim een foto van een bos bloemen die ze van Khloé had gekregen voor haar trouwdag. „Gefeliciteerd Kimye, de liefde wint altijd”, stond er op het kaartje dat alleen was getekend met „Liefs, KoKo en True.”