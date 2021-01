The Weeknd steekt 5 miljoen euro in eigen Super Bowl optreden

De zanger heeft besloten zelf geld bij te dragen nadat bekend werd dat hoofdsponsor Pepsi en andere sponsoren lieten weten hun budgetten dit jaar te verkleinen en minder geld uit te geven aan commercials rondom de Super Bowl.

Volgens de manager van The Weeknd wil de zanger zijn eigen geld in de show steken om het publiek te laten zien wat hij altijd voor ogen heeft gehad. „Het moet een cinematische show worden, iets dat nooit eerder gedaan is tijdens de Super Bowl.” The Weeknd wilde niet bekend maken welke nummers hij gaat zingen en waaraan zijn miljoenen precies besteed worden.

Wat betreft kijkcijfers staat The Weeknd voor een flinke klus. Tijdens de editie van 2020 trokken Jennifer Lopez en Shakira maar liefst 102 miljoen kijkers.

De Super Bowl is op 7 februari.