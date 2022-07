Maarten van Rossem vindt schapen ’achterbakse beesten’

„Ik heb ooit een week of acht op twee schapen gepast”, vertelde Van Rossem. Hij vermeldde niet de context van deze opvallende opdracht. „Het zijn zulke achterbakse beesten. Ze probeerden altijd in mijn vingers te bijten en ze keken met van die enge ogen. Je zag ze denken: hij denkt dat we niets kunnen en weten, maar oh wee als we hem te pakken krijgen.”

Van Rossem valt daarom niet in slaap door het tellen van schaapjes. „Ik denk vaak aan een mooie wandeling maken”, gaf hij als tip. De Slimste Mens is deze week begonnen aan het twintigste seizoen. In het programma moeten min of meer bekende Nederlanders vragen over zeer diverse onderwerpen beantwoorden.