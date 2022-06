Ronnie Flex aan het water op Pinkpop: ’Ik had onwijs veel last van de hitte’

Dat vertelt de rapper aan RTL Boulevard. Op de tweede dag van Pinkpop – in het verleden vooral een gitaaraangelegenheid – was het opnieuw warm. Net als vrijdag konden de festivalbezoekers gratis water halen bij diverse tappunten. Maar vanwege de hitte mochten de bezoekers ook zelf water meebrengen naar het festivalterrein.

Ronnie Flex, die met zijn nieuwe band The Fam iets na enen het podium op ging, kon zich wel voorstellen dat mensen verkoeling zochten. Dat deed hij zelf ook.

„Ik had zelf ook onwijs veel last van de hitte”, zei hij. De rapper probeerde af en toe wat frisse lucht te krijgen en dronk vooral veel water. Het was in de middag zeker dertig graden op het festivalterrein in het Limburgse Landgraaf.