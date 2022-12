Verdachte van moord op rapper Takeoff opgepakt

De 28-jarige Takeoff werd op 1 november doodgeschoten op een feestje bij een bowlingbaan. Er ontstond ruzie tussen enkele bezoekers en de rapper, die niet betrokken zou zijn geweest bij die ruzie, werd geraakt toen iemand het vuur opende. Twee anderen raakten lichtgewond.

Takeoff, die eigenlijk Kirshnik Khari Ball heette, werd bekend met de groep Migos. Die vormde hij tot dit jaar met zijn oom Quavo en neef Offset. Ze scoorden hits met nummers als Versace, Bad and Boujee met Lil Uzi Vert, MotorSport met Nicki Minaj en Cardi B en Walk It Talk It met Drake. Migos ging uit elkaar vanwege een meningsverschil met Offset. Takeoff en Quavo gingen als duo verder en brachten onlangs nog het album Only Built For Infinity Links uit.