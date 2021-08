Premium Het beste van De Telegraaf

’Gouden tv-duo’ vaart weer door Nederland Janny van der Heijden: ’André en ik net een getrouwd stel’

Patricia Cortie

André van Duin en Janny van der Heijden, inmiddels tot ’gouden tv-duo’ bestempeld, gaan weer het water op in Denkend aan Holland. Dat ze er schik in hebben, spat ook er in de het derde seizoen vanaf. „André neemt mij om de meest idiote dingen in de maling. Juist die plaagstootjes maken het gezellig”, vindt Van der Heijden.