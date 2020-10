Ghislaine Maxwell kreeg massages van Epstein-slachtoffer

Sjöburg, nu 40, zou een van de geronselde meisjes van Epstein. Ze stelt tevens te zijn betast door prins Andrew in 1999. In de getuigenis van Maxwell, uit de lasterzaak die in 2015 tegen haar werd aangespannen door Virginia Giuffre, komen details over de massages naar voren.

In de getuigenis is te lezen dat Maxwell door de advocaat van Giuffre wordt gevraagd hoeveel massages zij heeft gekregen van Sjöberg. „Ik kan het me niet herinneren, maar het is een behoorlijk aantal”, reageert Maxwell. Op de vraag of er ook seks bij kwam te kijken, wordt Maxwell echter door haar eigen advocaat geadviseerd niet te antwoorden.

Maxwell zit momenteel in de gevangenis op verdenking van het rekruteren van minderjarige meisjes om deel te nemen aan illegale seksuele handelingen. Voor de rechtbank pleitte ze onschuldig. Indien ze schuldig wordt bevonden, hangt haar een celstraf van 35 jaar boven het hoofd.