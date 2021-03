’Interview Harry en Meghan was veel erger dan wat royals verwachtten’

In Californië, ver weg van Buckingham Palace, gaven prins Harry en zijn vrouw Meghan een interview aan interviewkoningin Oprah Winfrey dat insloeg als een bom. Ⓒ Getty Images

Er werd in de verschillende paleizen wel degelijk naar gekeken, ook al werd eerst anders beweerd. Met stijgend afgrijzen zagen de Britse royals hoe PRINS HARRY en MEGHAN een boekje opendeden bij OPRAH. Ontboezemingen over zelfmoordneigingen, beledigingen, vernederingen en zelfs racisme. Maar in het land nemen de twijfels toe over Meghans onthullingen: wist zij nou werkelijk níets van die familie voordat ze aan dat avontuur begon?